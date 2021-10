Kleintje Kermis gevierd in Drempt

DREMPT – Op zondag 19 en maandag 20 september heeft Drempt Kleintje Kermis gevierd. Stefan van Middelkoop is schutterskoning geworden van deze bijzondere editie. Hij schoot in de derde ronde de vogel eraf.

Het was nog een spannende strijd: richting het eind van ronde twee leek het erop dat ieder schot raak kon zijn. Er hing nog een klein stukje hout aan het pinnetje. Toch koste het nog heel wat schoten voor het laatste stukje vogel naar beneden kwam. Misschien was het ervaring die hem de eretitel opleverde: in 2003 was Stefan ook al schutterskoning.

De strijd bij het jeugdvogelschieten is gewonnen door Caner Elbertsen. Hij mag zichzelf jeugdkoning 2021 noemen. Bij de kinderspelletjes op maandagochtend heeft groep 8 gestreden bij het boogschieten: Melvin Looman is jeugdprins geworden en Guusje Haagsma jeugdprinses.

Op maandagmiddagmiddag werden op het podium in de feesttent van Hoppenreijs de prijzen uitgereikt aan alle winnaars door voorzitter van het kermiscomité Kees Boumeester. Ook werd de familie Hoppenreijs op het podium gevraagd. Zij zijn de drijvende horecakracht van de Dremptse kermis. Ze kregen als eerbetoon aan de twee jaar geleden overleden nestor van de familie een bord uitgereikt waarmee het kermisplein voortaan het Theo Hoppenreijsplein gaat heten. Een idee van de kleinkinderen van de familie; een prachtig gebaar voor hun opa, dat door alle aanwezigen met luid applaus werd ondersteund.

Kees Boumeester nam daarna afscheid als voorzitter en heeft op het podium de hamer overgedragen aan Esther van Ree – Siebelink. Kees heeft zijn rol acht jaar lang vol passie vervuld. Hij werd op ludieke wijze bovenop een strijkplank de tent uitgedragen, toegezongen door alle aanwezigen.

Overige uitslagen:

Vogelschieten

Kop: Gerald Geurts

Linkervleugel: Bart Piek

Rechtervleugel: Jeroen Huisintveld

Lepeltjesschieten

1 Zen Geurts

2 Remco Peters

3 Jeroen Huisintveld

Kegelen dames

1 Annie Luimes

2 Ruth Seegers

3 Joyce Wentink

Kegelen heren

1 André Evers

2 Jeroen Huisintveld

3 Joep Baars