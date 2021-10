Klaverjassen bij Caleidoz

DOESBURG – Kaartliefhebbers zijn op maandagmiddag welkom om te komen klaverjassen bij Caleidoz in Doesburg. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, wordt er gespeeld op locatie de Beumerskamp. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Gertie Jordens via tel. 06-12843218 of g.jordens@caleidoz.nl.