Kindervoorstelling bij Podium Doesburg

DOESBURG – Op zaterdag 16 oktober om 15.00 uur staat eindelijk de kindervoorstelling Fiep Heeft Haast op het programma van Podium Doesburg. Deze beeldende, muzikale voorstelling over haast, het verkeer en de tijd nemen om iets werkelijk te zien, was eerder geannuleerd vanwege de lockdown.

Sanne Zweije maakte deze grappige en hartverwarmende voorstelling in haar eigen herkenbare fysieke en beeldende stijl. Het gevoel is speels, vrij, origineel en lief. Het fundament van Zweijes voorstellingen is gestoeld op een belangrijke waarde, die altijd voelbaar en soms even zichtbaar is. In een decor van karton en met heel veel gekkigheid zorgt ze voor een grappige, hartverwarmende voorstelling, met illustraties van Fiep Westendorp. Kaarten kosten 7,50 euro en zijn de koop via de website.

Foto: Moon Saris

