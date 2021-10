Kinderboekenweek bij Bibliotheek Veluwezoom

DIEREN / RHEDEN / VELP – Bibliotheek Veluwezoom doet natuurlijk volop mee aan de Kinderboekenweek, die wordt gehouden van 6 tot en met 17 oktober. De Bibliotheek organiseert leuke activiteiten voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar, die allemaal in het teken staan van beroepen. Het thema van de Boekenweek is dit jaar ‘Worden wat je wil’. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om te fantaseren over de toekomst.

Op woensdag 6 oktober is er van 13.00 tot 14.30 uur een feestelijk programma in de bibliotheek in Rheden en van 15.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek in Dieren. Het wordt een feestelijke middag, waarin onder andere medewerkers van de dierenambulance en de brandweer komen vertellen over hun werk. Ook kunnen kinderen voor een greenscreen op de foto, zodat zij kunnen uitproberen hoe ze eruit zien als bijvoorbeeld astronaut, dokter, kok of zanger. Dit programma is op vrijdag 8 oktober van 15.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek in Velp.

Daarnaast zijn er de hele week door in alle vestigingen drie games te spelen, die speciaal voor de Kinderboekenweek zijn ontwikkeld. Ook kunnen kinderen meedoen aan een leuke boekenspeurtocht. Alle activiteiten zijn gratis en aanmelden is niet nodig.

www.bibliotheekveluwezoom.nl/kinderboekenweek