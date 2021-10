Kevin Vos is nieuwe prins De Narrenkap

VELP – Kevin Vos is de nieuwe prins van de Velpse carnavalsvereniging De Narrenkap. Hij zal, samen met zijn jongere zus Amy als hofdame, de kar gaan trekken in het carnavalseizoen 2021-2022.

Kevin is gekozen tijdens een zeer spannende vergadering van de senaat van de Narrenkap. De senatoren kregen zes kandidaten gepresenteerd, waaruit zij hun nieuwe prins mochten kiezen. De strijd ging tussen Frank Arnoldus, Lex Rosenboom, Kevin Vos, Jaap Lok, Marco Liethof en Mariëtte Flipse.

Na diverse pitches, voordrachten en stemrondes bleven er in de laatste ronde nog twee kandidaten over. De senaat moest nu de keuze maken tussen Lex en Kevin. Na een allerlaatste, zenuwslopende stemming is dan toch de naam van Kevin naar boven gekomen als winnaar. Kort na de vergadering werd de nieuwe prins door Grootvorst Arjan Flipse geïnstalleerd.

Kevin is sinds 2016 lid van de Senaat der Narrenkap en heeft zich in korte tijd bewezen als iemand met veel liefde voor de vereniging. Zo is hij kort na zijn toetreding tot de senaat verkozen tot Vice-President en richtte hij met Ronald ter Hoeven de commissie Vos-Ter Hoeven op om na te denken over het toekomst-klaar maken van de vereniging.

Kevin gaat komend jaar de kar trekken met Amy naast zich als zijn hofdame. Zij worden hierin bijgestaan door Adjudanten Marco Liethof en Arjan Jr. Flipse. Jeugdprins wordt Pim Scholten, met ondersteuning van Noë Scholten als hofdame. Op 6 november 2021 zal Kevin met zijn gevolg officieel welkom worden geheten op de openingszitting, waarmee we het carnavalsseizoen 2021-2022 van start gaat.

Foto: Jochem Pluim / CV de Narrenkap