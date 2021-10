Kerkdienst in Hoog -Keppel

HOOG-KEPPEL – Zondag 10 oktober is er een meditatieve viering in de Dorpskerk in Hoog- Keppel. De viering begint om 10.00 uur en heeft als thema ‘De kunst van aandacht’. De viering is een van de activiteiten rondom de reizende expositie Kunst door de Brievenbus. Hierin is te zien wat mensen het afgelopen jaar thuis hebben gemaakt. Tijdens de dienst is er aandacht voor de kunst en de mensen die hebben meegedaan. In de viering vertellen een vrijwilliger, een deelnemer en een kunstenaar over hun ervaringen. Er klinken gedichten en teksten rondom het thema ‘aandacht‘. Er wordt muziek gespeeld door Lucian Venderink op de piano en Caroline Hendriks op de dwarsfluit. De viering wordt geleid door Ds. Karin Spelt.