Kennismaken met vrouwenkoor Lief&Leed

ELLECOM – Vrouwenkoor Lief&Leed heeft een paar plekjes vrij. Het koor bestaat uit een dertigtal dames uit Ellecom en omgeving en heeft ruimte voor alten, mezzo’s en sopranen.

De leden van het koor vinden het fijn om samen te zingen en houden ook van de gezelligheid. Het koor streeft ernaar om eens per anderhalf of twee jaar een groter concert te geven en in tussentijd een kleiner optreden. Soms staan er gastoptredens op het programma of wordt amengewerkt met andere koren of muzikanten. Het koor staat onder leiding van dirigente Martije Heemskerk en soms is er extra muzikale ondersteuning van begeleider Hans Grotenbreg. Lief&Leed zingt driestemmig en het oeuvre bestaat nummers als May it be van Enya, Mag ik dan bij jou van Claudia de Brey, Happy van Pharrell Williams en Love of my Life van Queen. Meestal zitten er zo’n 25 nummers in de map waaraan wordt gewerkt.

Er wordt elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur gezongen in het Dorpshuis in Ellecom, met uitzondering van de laatste woensdag van de maand en in de vakanties.

Zangeressen zijn welkom om te komen kennismaken. Neem voor een afspraak contact op via info@vrouwenkoorliefenleed.nl of tel. 06-23583099.

www.vrouwenkoorliefenleed.nl