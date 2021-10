Karter Max Stemerdink op podium bij BNL-kampioenschap

GENK – Het was zondag 10 oktober nog even spannend, omdat zijn races in de Rotax Max Senioren-klasse niet helemaal naar wens verliepen. Maar aan het einde van de middag was daar dan toch het verlossende woord: karter Max Stemerdink uit De Steeg had het podium gehaald in de eindstand van het traditioneel zeer sterk bezette BNL-kampioenschap.

“Ik ben er echt blij mee”, zei een opgeluchte Max over zijn derde plaats. “Het was op het nippertje. De laatste twee races waren niet heel erg goed. Mijn voorsprong op de nummer vier was nog maar een paar punten, maar het was genoeg.”

Elk BNL-weekeinde wordt opgedeeld in twee dagen van twee races, waarbij in elke race evenveel punten verdiend kunnen worden. De tweede race van de dag, de finale, telt dan voor het weekendresultaat. En laat Max zondag nou net veel pech hebben gehad. Met name in de finale. In die race werd hij van de baan gebeukt. De rijder van topteam JJ Racing had het geluk dat hij zijn race kon vervolgen, maar kwam helaas niet verder dan de 21ste plaats.

Toen de eindstand eenmaal berekend was, bleek Max maar een handjevol punten voorsprong te hebben op de nummer vier in het klassement. Hoe dan ook, hij was verzekerd van een podiumplaats in de eindstand. En dat was loon naar werken voor de snelle Gelderlander. “Ik heb het hele seizoen constant veel punten gepakt en gisteren (zaterdag, red.) ging het gelukkig ook heel goed.”

Want Max eindigde in de prefinale en finale respectievelijk op de derde en vierde plaats. “Gisteren was de kwalificatie op P3 best goed, al kwamen we net iets tekort. We hadden de snelheid het hele weekeinde niet echt. Dat lag aan mezelf en ook een beetje aan de kart. Zondag lag het vooral aan mezelf. Ook waren we nog steeds zoeken naar een goede set-up.”

Het ging voor Max al mis in de kwalificatie, die hij afsloot met de zevende tijd. Hij verweet het zichzelf. “Ik reed me klem in de chicane”, verduidelijkte hij. “Daar was ik natuurlijk niet blij mee. Er had zeker meer in gezeten.”

In de eerste race op zondag had Max gelukkig een heel goede start vanaf de elfde positie. Hij maakte meteen vijf plekken goed. “Bij de start koos ik de buitenkant, dat was de goede optie. Daarna zakte ik terug naar P7 omdat ik de pace niet had. In de tweede race had ik een heel slechte start. Ik wist me wel terug te knokken, maar in de laatste paar ronden werd ik eraf gebeukt.”

Dat hij uiteindelijk 21ste werd, was natuurlijk geen goed nieuws voor zijn punten. “Ik dacht op dat moment niet na over de gevolgen voor mijn puntentotaal, maar na de race dacht ik ‘klote’. Uiteindelijk was ik toch nog derde.” Wel was hij boos op zichzelf. “Want die fout in de kwalificatie was gewoon niet nodig.”

Goed, gedane zaken nemen geen keer en gelukkig bereikte de titelstrijd een uitstekende conclusie gezien zijn derde plaats in de eindstand. Max: “Ik ben superblij met het seizoen, heb de hele tijd voorin meerijden. In Mariembourg bijvoorbeeld heb ik een goede dag gehad. En bij de BNL Kick-Off zat ik er ook al goed bij.”Max was blij met zijn progressie dit seizoen. “Ik heb heel veel bijgeleerd. Vooral in de kwalificatie heb ik mezelf verbeterd. Die was vorig jaar echt een ding, was gewoon niet goed. En ook in het racen zelf heb ik me verbeterd. Ik rijd slimmer, denk meer na over waar je moet inhalen.”

Foto: Bas Kaligis/RaceXpress.nl