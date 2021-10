Kansfonds blijft Inloophuis financieel ondersteunen

DIEREN – Ook in 2022 ondersteunt Kansfonds het Inloophuis Dieren met een financiële bijdrage uit het Fonds Franciscus. Het inloophuis doet via het Fonds Franciscus mee aan het programma voor inloophuizen en ontvangt een bijdrage van 18.000 euro.

Met deze bijdrage maakt Kansfonds de exploitatie van het inloophuis en haar activiteiten mede mogelijk. Het is al het derde jaar op rij dat Kansfonds het inloophuis ondersteunt. Meer en meer kwetsbare mensen vallen buiten de boot in Nederland. Zij vinden in de inloophuizen in Nederland een veilige haven. Inloophuizen zijn een welkome, warme plek waar iedereen overdag kan binnenlopen. Vrijwilligers vangen de bezoekers op, drinken een kopje koffie met hen en bieden een luisterend oor, zonder te oordelen.

Inloophuizen dreigen door geldnood uit het straatbeeld te verdwijnen. Om de inloophuizen te versterken heeft Kansfonds een speciaal programma in het leven geroepen: Fonds Franciscus. Met dit fonds ondersteunt Kansfonds vijf jaar lang maar liefst 75 inloophuizen in Nederland. Niet alleen met een financiële bijdrage, maar ook via trainingen en advies op maat. Daarbij krijgt Kansfonds hulp van partners. Zo maakt het fonds inloophuizen weerbaar voor de lange termijn.