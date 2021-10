Kaarten bij vv Loenermark

LOENEN – De kaartavonden van vv Loenermark in Loenen gaat weer van start. Deelnemers kunnen iedere eerste vrijdag van de maand meedoen met klaverjassen en jokeren, vanaf 20.00 uur in de kantine op het Lonapark. De eerste kaartavond is op 6 november. Het kaarten is toegankelijk voor zowel leden als niet-leden, niet-leden betalen 2 euro entree. De avond wordt afgesloten met een verloting. Er wordt om een QR-code gevraagd.