Jubileumtentoonstelling Max Timmerman bij Galerie ‘t Arthuus

LOENEN – Kunstenaar Max Timmerman viert zijn 70 (+1)-jarig jubileum, waarvan tenminste 60 jaar als intentioneel tekenaar en schilder. Dit doet hij met een expositie in Galerie ‘t Arthuus in Loenen, die nog te zien is tot en met 28 november.

Max Timmerman wist al in zijn jeugd zeker dat hij naar de kunstacademie wilde gaan. Vervolgens stond zijn hele leven in het teken van de kunst. “Mijn werk is een zoektocht naar de bron. Uitgangspunten voor mijn tekeningen, grafiek en samengestelde schilderijen zijn vaak voorwerpen die ik tijdens mijn reizen heb verzameld. Bijvoorbeeld vlinders uit de Amazone, een stukje hout uit Afrika of een klein vliegtuigje uit New York. Vogels als symbool voor de vrijheid en vlinders als symbool voor de ziel zijn kenmerken in mijn werk”, aldus Timmerman. Zijn werk is realistisch en soms enigszins abstract en bestaat uit verschillende thema’s, zoals balansen, dieren, vogels, vissen, oervormen en soms mensen.

Naast het werk van Max Timmerman is bij ‘t Arthuus werk te zien van meerdere kunstenaars in verschillende disciplines, zoals glas, bronzen beelden, keramische beelden, sieraden en bijzondere lampen. De expositie is geopend op zaterdag en zondag tussen 12.00 en 17.00 uur en op afspraak. ‘t Arthuus is te vinden aan de Eerbeekseweg 13a in Loenen.

www.arthuus.nl

tel. 06-51447588