Jeugd Rivalen speelt Jachtspel

DOESBURG – Zaterdag 16 oktober was het gezellig druk op het terrein van korfbalclub Rivalen in Doesburg. Bijna alle leden van de club waren aanwezig om mee te spelen met een jachtspel. In dit spel gaan twee deelnemers met een GPS-zender op pad. De zoekers gaan een tiental minuten later weg. Ze krijgen dan een signaal van de GPS, zodat ze weten waar het tweetal zich bevindt. Het signaal verdwijnt steeds weer, zodat het tweetal zich ongestoord kan verplaatsen. En dat betekent zoeken voor de jagers, met elke 5 minuten een signaal en dan maar raden welke kant de twee op zijn gegaan. Het was een boeiend en vermoeiend spel, waarna het in het clubgebouw goed uitrusten was met een glaasje fris en heerlijke frietjes. Heel wat anders als korfballen, maar zeker zo inspannend.

Antoinet, Daniel en Bartho zijn de drijvende krachten van de Jeugd Activiteiten Commissie. Zij organiseren af en toe een leuke middag voor alle kinderen van de club. “Wij zijn er niet alleen voor korfballen. We doen ook andere leuke activiteiten en de kinderen vinden dit prachtig. Dus lijkt het je wat, kom eens een keer kijken”, aldus de commissie.

Foto: Hanny ten Dolle

www.rivalen.nl