Jeu de Boules in Loenen

LOENEN – Net als in de buurtdorpen krijgen ook de Loenenaren de smaak te pakken van het jeu de boulen. In Loenen ligt al jaren een jeu de boulesbaan op het middenterrein tussen het ontmoetingscentrum De Bruisbeek en het appartementengebouw De Moerbeek. De baan werd enkele keren per jaar gebruikt.

Nu deze sport voor jonge en oud sterk in opkomst is, blijkt er nu ook hier belangstelling te zijn om de ballen te gooien. Enkele Loenense vrouwen kwamen op het idee om dit ook op deze baan te gaan proberen. Ze kregen er veel plezier in en willen daarom graag de groep uitbreiden met andere dames die graag een uurtje recreatief bezig willen zijn. Wie het leuk lijkt om ook een balletje te gooien, kan bellen naar Rieky Waanders, tel. 055-5051905.