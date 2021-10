Jeu de Boules club Rheden staat te springen om nieuwe leden

RHEDEN – Sinds deze zomer staan de leden van Jeu de Boules Club Rheden weer op de baan. Wekelijks van maart tot ongeveer half november gooien de boulers elke woensdag een balletje op het terrein van Rheko. Nieuwe leden zijn meer dan welkom.

De club werd in 1989 opgericht door ouders van kinderen die bij Rheko korfbalden. Coördinator Gerrie Keizer is al lid van het eerste uur. “De kinderen gingen studeren en stopten met korfbal. De jeu de boulesclub was een mooie manier voor de ouders om toch nog bij de club betrokken te blijven.” Er werd begonnen op het oude Rheko veld, waar nu de C. Weertsemastraat is. Hier werd destijds op gras gespeeld. In 1991 werd Rheko verplaatst naar de huidige locatie aan de andere kant van de IJsselsingel in verband met de bouw van ‘het gele dorp’. Na verloop van tijd werd de jou de boulesclub een meer op zichzelf staande vereniging en inmiddels hebben veel leden geen verleden meer bij Rheko.

Op het hoogtepunt telde de club wel 30 leden en werd er ook ‘s avonds gespeeld. Door het ouder worden van de leden is dat inmiddels veranderd. “Een groot gedeelte van de leden is boven de 80, dan heb je gewoon veel vaker te maken met uitval door bijvoorbeeld ziekte.” Er spelen nu 12 leden bij de club en Gerrie zou dat aantal graag wat groter zien worden.

Er werd al van alles ondernomen om nieuwe leden te werven. Zo werden er flyers in de buurt rondgebracht en was de club aanwezig op bijvoorbeeld het schaapscheerdersfeest in Rheden. Het leverde enkele nieuwe leden op, maar meer zijn erg welkom. “Het zou mooi zijn als we weer rond de 20 leden zouden hebben en dat er ook wat jongere spelers zich zouden melden. Het grootste gedeelte van onze leden is nu 80-plus.”

Gezellig samen zijn en recreatief spelen is het belangrijkste bij de Rhedense club. “We spelen wedstrijdjes tegen elkaar en doen niet mee aan competities, we spelen gewoon recreatief”, benadrukt Gerrie. Het mooie aan het spel vindt ze dat iedereen het kan. “Als ze hier eenmaal komen dan gaan ze ook niet meer weg.”

Ook naast de baan is de sfeer gemoedelijk bij de Rhedense club. “We hebben een lief-en-leedpot en als er bijvoorbeeld iemand in het ziekenhuis ligt komt er iemand langs met een bloemetje. In de pauze wordt er gezellig samen een drankje gedronken om bij te kletsen.”

Tot november wordt er elke woensdag gespeeld van 14.00 tot 16.30 uur. Mensen die geïnteresseerd zijn om te kijken, kunnen langs komen of contact opnemen met Gerrie via tel. 026-4952346. “We hebben reserveballen, dus ook als je zelf geen ballen hebt kan je gerust langskomen om te kijken of het wat voor je is.”