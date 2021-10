IVN-wandeling Stikke Trui

RHEDEN – IVN Oost-Veluwezoom houdt maandag 1 november een wandeling in het gebied rondom de Stikke Trui bij Rheden. Aan de hand van de verschillende uitzichten wordt verteld over de geschiedenis van het gebied. Mede door de laatste twee ijstijden is het een afwisselend gebied met erosiedalen en puinwaaiers. De start is om 9.30 uur op de hoek van de Snippendaalseweg en Arnhemsestraatweg in Rheden. De wandeling is ongeveer 5 kilometer lang, telt een aantal hellingen en duurt ongeveer 2,5 uur. Aanmelden is niet meer nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.

www.ivnoostveluwezoom.nl