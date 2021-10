Inzameling oud ijzer Loenen

LOENEN – Zaterdag 31 oktober staan de vrijwilligers van de Loenense Kerken weer paraat voor de maandelijkse inzameling van het oud ijzer. Een ploeg van actieve mannen is er flink druk mee. De actie brengt fors geld op voor de Protestantse Gemeente Loenen en de St. Antonius Abt parochie. Aan de andere kant zijn brengers verlost van het overtollige oud ijzer, dat vaak in schuur of zolder in de weg ligt.

Er kan van alles worden gebracht: oud gereedschap, maar ook oude fietsen en hekwerk. Bijna alles is welkom. Koelkasten en diepvriezers kunnen niet worden aangenomen in verband met de vloeistoffen. De mannen sorteren dit meteen, want de prijzen van diverse soorten metalen verschillen nogal. De mannen zijn aanwezig van 10.00 tot 12.00 uur bij het inzamelpunt aan de Vrijenbergweg/hoek Hoofdweg. Wie moeite met vervoer heeft (te groot of te zwaar), kan bellen naar Jan Nijhof, tel. 055-5051028 of Henk Kok, tel. 055-5051102.