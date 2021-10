Intiem zondagmiddagconcert in Dorpskerk in Hummelo

HUMMELO – De zangeressen Heleen Hendriksen en Joanne Grooten vertolken op zondagmiddag 10 oktober in de Dorpskerk in Hummelo een bekend repertoire van grote Britse pophelden. Denk aan nummers van artiesten als Sting, George Michael en Phil Collins, die in kleine, akoestische uitvoering worden gebracht.

De muzikale wegen van Heleen en Joanne doorkruisten elkaar de afgelopen 20 jaar vele malen. Zij zongen samen in koren, bands en in akoestische setting. Daarnaast hebben ze beiden hun sporen verdiend in de gospel, pop, jazz en easy listening. Op 10 oktober worden zij bijgestaan door vier muzikale Achterhoekse mannen: gitarist Erwin Heinen, contrabassist Jurgen van der Sluis, percussionist, zanger en saxofonist Raymond Ubbink en geluidstechnicus Hans Zinger. Hun ruime ervaring in diverse muziekstromingen in bands en orkesten maakt hen de perfecte band om het gevoel over te brengen dat past bij de popsongs, het publiek en de locatie.

Het concert is gratis toegankelijk en begint om 15.30 uur, de zaal is open vanaf 15.00 uur. Bij de uitgang wordt een vrije gift gevraagd om de onkosten te dekken. Reserveren is noodzakelijk en kan via hendriksenheleen@gmail.com. Bij de ingang wordt gevraagd om een vaccinatie-, test- of herstelbewijs.

Foto: Annelies Heinen

Foto: Van links naar rechts: Raymond Ubbink, Joanne Grooten, Heleen Hendriksen, Erwin Heinen, Jurgen van der Sluis