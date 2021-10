Insprekers geven mening over Masterplan Veluwezoom

DE STEEG – “Een uniek moment”, zo omschreef wethouder Haverkamp de voorbereidende vergadering van dinsdag 5 oktober. Maar liefst 21 insprekers namen het woord over de gezamenlijke vergadering van de gemeente Rheden en Rozendaal waar het Masterplan Veluwezoom besproken werk.

Het plan voor het afsluiten van de Posbank voor gemotoriseerd verkeer kon op veel steun rekenen van de insprekers. Scenario C, waar de Posbank geheel afgesloten wordt voor verkeer, werd door de meeste insprekers ondersteund. De afsluiting van het Rozendaalse Veld kon op minder enthousiasme rekenen.

Mevrouw Stoevelaar nam namens buitenplaats Beekhuizen en Boutique hotel Beekhuizen het woord. Zij zijn voorstander van de afsluiting. “Het is stelselmatig te druk op de weg naar de Posbank, niet alleen in het weekend maar de hele week. Het geluid is oorverdovend”, vertelde ze. Ze maakte zich zorgen dat de natuur wordt bedreigd door toenemende druk en ook over de verkeersveiligheid.

Ook de belangengroep De Steeg-Posbank kwam aan het woord. De inwoners haalden onlangs 430 handtekeningen voor afsluiting op in De Steeg en vrezen dat De Steeg het afvoerputje wordt van de verkeerdrukte. Zij waren dan ook duidelijk: stop de verkeersoverlast in ons dorp en in de natuur.

Hoewel de meeste insprekers zich uitspraken vóór afsluiting van de Posbank voor gemotoriseerd verkeer, kwam er ook een tegengeluid. Oud-gemeenteraadslid Theo Kooijmans is tegen een afsluiting. “Tijdens de lockdown was een ritje over de Posbank een van de weinige mogelijkheden om er even uit te kunnen.” Volgens hem is het helemaal niet nodig om de Posbank volledig af te sluiten. Hij sprak uit dat het plan rammelde en dat er wat gedaan moet worden aan de excessen, maar vond een volledige afsluiting te ver gaan.

Ook sprak Kooijmans zich uit tegen een ander punt van het masterplan, namelijk de afsluting van de Kluizenaarsweg in Rozendaal. Hij noemde dit ‘een asociaal plan’.

In het masterplan Veluwezoom is namelijk ook opgenomen dat de Kluizenaarsweg richting het Rozendaalse Veld wordt afgesloten. Dit voorstel leidde tot veel protest onder andere onder hondenbezitters. Onder de bezoekers van het Rozendaalse Veld zijn zo’n 1450 handtekeningen tegen de afsluiting opgehaald.

“Voor velen die slecht ter been zijn, is het dan niet meer mogelijk om een rondje op het veld te lopen. Ook geldt dit voor oudere of jonge honden”, aldus Kooijmans.

Meerdere insprekers spraken ook over de belangrijke sociale functie die het Rozendaalse Veld heeft. Connie van Leeuwen sprak in namens de hondenuitlaatservices. ” Wij waren extreem verbaasd toen we hoorden over de plannen om Kluizenaarseweg af te sluiten.” Hondenuitlaters bezoeken het gebied veelvuldig. Met de afsluiting van de weg wordt dit volgens haar onmogelijk gemaakt. “Dat betekent dat wij met 12 aangelijnde honden naar het veld moeten lopen, dat is in de praktijk niet mogelijk.”

De heer Kiljan sprak namens de Geërfden in Velp zijn verbazing uit over de plannen van de gemeente Rheden over de afsluiting van het Rozendaalse Veld, wat volgens Kiljan in strijd is met de afspraken die zijn gemaakt bij de schenkingakte van 1917 en 1921. Hierin werd afgesproken dat via de weg ten alle tijden de toegankelijkheid van het Rozendaalse veld gewaarborgd dient te worden.

Naaste de protesten van hondenbezitters zorgen de plannen ook voor zorgen bij inwoners van Rozendaal. Zij vrezen dat problemen verplaatst worden naar andere delen van het dorp.

Wethouder Ronald Haverkamp van de gemeente Rheden verzekerde de insprekers dat wegen niet worden afgesloten voordat er een alternatief is, zodat iedereen de Posbank kan bezoeken. De gemeenteraad van Rheden neemt op 19 oktober een besluit over het masterplan. Op 2 november gaan de raadsleden van Rozendaal hierover in gesprek.