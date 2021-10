Inschrijving Brummense Popquiz geopend

BRUMMEN – De inschrijving voor de elfde editie van de Brummense Popquiz is geopend. Nog tot en met vrijdag 14 november kunnen muziekliefhebbers zich aanmelden om mee te doen aan de quiz, die op maandag 27 december wordt gehouden in de Vroolijke Frans in Brummen (Broek).

Tijdens de Brummense Popquiz wordt gestreden om de wisselbeker de Hans Broer Award. Deze prijs is vernoemd naar initiatiefnemer Hans Broer, die in 2016 onverwacht overleed. De online editie in 2020 werd gewonnen door het team Vrijwillige Brandweer van Breda, het jaar daarvoor behaalde Team Hilarius nog in een volle zaal de meeste punten.

Er is plaats voor maximaal 12 teams van drie personen, waarvan er minimaal twee in Brummen moeten wonen of sociaal-economisch verbonden zijn met de gemeente. Wie niet mee kan doen, kan de quiz volgen vanuit het publiek. De voorverkoop van toegangskaarten voor publiek start eind november. Ook is het mogelijk de quiz thuis live te volgen via een stream.

De Popquiz wordt jaarlijks georganiseerd door Theo van Enckevort, Gert-Jan van Dijk, Robert Kersten en Karin Beuwer. Wie vragen heeft, kan bij hen terecht of een kijkje nemen op www.popquizbrummen.nl of een mailtje sturen naar popquiz@rtv-veluwezoom.nl.