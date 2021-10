Inschrijven voor Jutberg Trail

DIEREN – Een uitdagend en gevarieerd parcours, met pittige beklimmingen en mooie afdalingen door de bossen van Nationaal Park de Veluwezoom. Zo gaat volgens AV Gelre de komende editie van de Beko Jutberg Trail eruit zien. Deze najaarstrail wordt gelopen op zaterdag 9 oktober.

Deelnemers, zowel beginnende als ervaren lopers, kunnen kiezen uit verschillende afstanden: 7,5, 15, 21,1 of zelfs 30,5 kilometer. De start is in het clubhuis van de Dierense atletiekvereniging aan de Kolonieweg. De twee lange afstanden starten om 10.30 uur, de twee kortere om 11.15 uur. Inschrijven kan via inschrijven.nl of tot uiterlijk een half uur voor de start in het clubhuis.

www.avgelre.nl