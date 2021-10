Ingezonden: Moedig college

Geweldig dat de Posbank wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer! Zo moedig van dit college om deze knoop eindelijk door te hakken. Het is daar een pretpark geworden. Over de gehandicapten hoeven we ons geen zorgen te maken: daar kan toch gewoon een ontheffingen-systeem voor opgetuigd worden?

Natuurlijk moet ook de toegang tot het Rozendaalseveld beperkt worden. Dit is zeldzame topnatuur, verworden tot een grootschalig hondenuitlaatgebied. Honden zijn erg verstorend voor het wild, en zijn ook gelukkig als u een blokje met ze om gaat in uw eigen wijk.

Er moet nog veel meer gebeuren, wil de Posbank weer een beetje kunnen ademen. Stop bijvoorbeeld met evenementen in de natuur, die niets met natuur te maken hebben. En sluit bepaalde gebieden af in het broedseizoen. De maatregelen die nu worden voorgesteld waren 30 jaar geleden al noodzakelijk, maar toen lieten de Natuurbeschermers zich nog intimideren door onder andere de middenstand. Met als gevolg dat de zaak alleen maar verder uit de hand is gelopen, met de natuur als grote verliezer. Natuurmonumenten zelf heeft daar overigens flink aan bijgedragen.

De natuur is in de eerste plaats van de niet menselijke dieren. Die verder nergens naar toe kunnen en op ongekende schaal aan het uitsterven zijn, dan wel door ons tot een marginaal bestaan worden gedwongen. De mens is in de natuur te gast. Onlangs zagen we in het bos een wild zwijn met twee jongen zoeken naar voedsel. We trokken ons natuurlijk terug om de dieren de ruimte te geven. Ons hart bloedde; de dieren waren mager, ze lijden honger door tekort aan mast en zullen deze winter vermoedelijk sterven. Maar daar kwam een bejaard echtpaar. Zij gingen de zwijnen van dichtbij staan filmen, zodat de zwijnen zich gedwongen voelden om te vluchten. Van onze gebaren trokken deze mensen zich niets aan. Hopelijk nemen de politiek en Natuurmonumenten dit keer hun verantwoordelijkheid wél: bescherm de dieren tegen de mensen.

M.C. Fels,

Dieren