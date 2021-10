Infoavond energiebesparing

EERBEEK – Mensen die energie willen besparen in hun woning, maar niet goed weten waar ze moeten beginnen, zijn woensdag 20 oktober welkom in de Kruiskerk in Eerbeek. De commissie Groene Kerk heeft een avond voorbereid met praktische voorbeelden. Zo vertelt Bert Boerema uit Eerbeek hoe hij zijn woning energieneutraal heeft gemaakt. Gemmeke Caron vertelt over energiecoaches en hun werkwijze. Zij coördineert vanuit de energiecoöperatie BrummenEnergie de energiecoaches in de gemeente Brummen. Deze vrijwilligers brengen bezoek aan huis en denken met de bewoners mee over mogelijkheden voor energiebesparing, zoals verlichting, isolatie, ventilatie en verwarming. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Opgave kan via energiecoach@brummenenergie.nl. Er wordt een coronacheck gedaan.