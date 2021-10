Inbreker op heterdaad betrapt op Rheder Enk

RHEDEN – Kinderen van de Rheder Enk hebben dinsdag 19 oktober een inbreker op heterdaad betrapt bij hun school. Heel toevallig gebeurde dit net tijdens een themamiddag over beveiliging en politie in het kader van de Kinderboekenweek. Die heeft dit jaar het thema ‘worden wat je wil’ en gaat over beroepen.

Tijdens de Kinderboekenweek werd veel aandacht besteed aan beroepen. Ouders, grootouders en andere bekenden kwamen vertellen over hun werk. Zo konden de kinderen kennis maken met verschillende beroepen, variërend van bakker tot brandweer, van tandartsassistent tot verpleegkundige.

Dinsdag kwamen JD security systems B.V. en politie Rheden op de Rheder Enk vertellen over hun samenwerking. Ze lieten de kinderen beelden zien van inbraken bij grote bedrijven en gaven uitleg over verschillende manieren om huizen en andere panden te beveiligen, bijvoorbeeld door middel van alarmsystemen, camera’s en brandveiligheid. De kinderen zaten aandachtig te luisteren en hadden vele vragen, zoals hoelang gaat een batterij mee, hoeveel kunnen camera’s werkelijk zien en wat doet de politie met de beelden?

Plots zagen de kinderen beelden die wel héél bekend voor kwamen. Jelle van Asperen van JD had naast het schoolplein een mobiele cameramast geplaatst, zodat de kinderen live beelden van het plein konden zien. Dat vonden de leerlingen prachtig en het bleek ook heel nuttig, want ineens zagen ze iemand met een bivakmuts naar de deur sluipen. Er werd luidkeels geroepen dat er een inbreker in aantocht was. De juf belde snel de politie en de kinderen gingen gauw met zijn allen buiten poolshoogte nemen. De spanning liep hoog op, maar gelukkig was de politie snel ter plaatse en de inbreker werd in de boeien geslagen.