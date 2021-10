In gesprek met Otto Koedijk

BRUMMEN – De Vrijzinnigen IJsselstreek in Brummen gaan op zondag 17 oktober in gesprek met Otto Koedijk. Otto Koedijk woont al ruim 30 jaar in Brummen. Hij is houtdraaier. Minke Weggemans gaat vanaf 10.00 uur in gesprek met de houtdraaier over zijn ambacht, over bomen en zijn inspiratie in zijn leven, zijn maatschappelijke betrokkenheid en wat er nog meer op tafel komt. Ook vragen van bezoekers zijn van harte welkom. De bijeenkomst wordt gehouden aan de D.A. van Vuurenstraat 10 in Brummen.