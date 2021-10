In gesprek met Annejet van der Zijl

VELP – Dinsdag 19 oktober gaat gaat boekhandelaar Walter Jansen in gesprek met Annejet van der Zijl over haar langverwachte nieuwe roman in de Grote Kerk in Velp. De nieuw roman ‘Fortuna’s kinderen’ is een twee eeuwen omspannende, verrassend actuele familiesaga over mensen die hun leven niet lieten begrenzen door risico’s en hun liefdes niet door huidskleur.

Annejet van der Zijl is een van de bekendste en meest gelezen nonfictie-schrijvers van ons land. Ze debuteerde in 1998 met Jagtlust en schreef bestsellers als Sonny Boy en De Amerikaanse prinses. Aanvang is 20.00 uur. Kaarten kosten 15 euro, in de voorverkoop 12,50 euro. Reserveren kan via www.eenpassievoorboeken.nl.

Foto: Anja van Wijgerden