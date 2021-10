Ik vind: Teveel haast Posbank

De snelheid waarmee de Rhedense en Rozendaalse colleges van B&W het plan om de Posbank af te sluiten erdoor willen drukken wekt verbazing. De inspraakprocedure is er in vakantietijd doorheen gejast en de beslissing lijkt al genomen. Maar een gedegen onderbouwing ontbreekt.

In een normale situatie onderzoek je eerst het probleem en vervolgens doe je op basis van dat onderzoek een voorstel. Hier worden die zaken omgedraaid. Het gaat volgens VVD-wethouder Haverkamp om bescherming van de natuur. Dat is nergens hard gemaakt. Er is niet onderzocht, laat staan vastgesteld, hoe het op dit moment met de natuurwaarden op de Posbank staat. Maar het college vraagt wel om de Posbank alvast op slot te doen. Ja, zegt Haverkamp, dat onderzoek komt later, als we het plan verder uitwerken. Teken nu eerst maar bij kruisje C (afsluiten die hap). Je kunt altijd nog terug. Ja, dank je de koekoek! We weten hoe dat werkt. Dat zal nooit gebeuren!

Haverkamp heeft haast. Na de raadsverkiezingen in maart 2022 neemt hij afscheid van de politiek, maar dat mag geen reden zijn om dit er even snel doorheen te jagen. De raadsverkiezingen zijn juist een uitgelezen moment om de mening van de burgers te horen. Dat kan prima met een referendum. Daar is dit vraagstuk belangrijk genoeg voor. Precies zoals dat eerder dit jaar in Arnhem is gedaan met het afvalbeleid.

De provincie Gelderland is een van de drijvende krachten achter dit plan. Subsidie hè! En van de provincie mogen er straks ook geen honden meer los op het Rozendaalse Veld. Alleen aan de lijn is dan nog toegestaan. Een nieuwe hinderlaag voor de honden en hun baasjes.

Haverkamp, regeer niet over je graf heen. Gemeenteraden Rheden en Rozendaal, denk goed na, neem geen overijlde beslissing! Haastige spoed is zelden goed!

Theo Kooijmans

Velp