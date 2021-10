Ik vind: Posbank – The Great Reset

De gemeenten Rheden en Rozendaal, Natuurmonumenten en een aantal lokale belangenclubs zien de kans schoon om de Posbank op slot te gooien. De argumenten zijn nog dezelfde als 30 jaar geleden: verkeersoverlast en bescherming van de natuur. Tijdens de lockdowns was een ritje over de Posbank een van de weinige mogelijkheden om er toch even uit te kunnen. Logisch dat het dan drukker is. Geholpen door de effecten van corona wordt de sluiting nu doorgedrukt. The Great Reset op Rozendaal- Rhedense schaal.

Ik ben faliekant tegen. De Posbank voorziet in een grote behoefte. Driekwart van de bezoekers komt uit de regio. Veel van die mensen zijn voor hun bewegingsvrijheid afhankelijk van de auto. De bevolking in de regio vergrijst en het aantal minder validen neemt toe. Gaan we het hen steeds moeilijker maken?

Hondenbezitters zijn ook de klos. Door de Kluizenaarsweg autovrij te maken wordt het Rozendaalse Veld praktisch onbereikbaar voor honderden mensen, waaronder wijzelf, die daar hun hond(en) uitlaten. De Rozendaalse wethouder belooft parkeergelegenheid onderaan de Kluizenaarsweg. Mijn vrouw en ik zijn niet zo goed ter been. Dan moeten we de auto parkeren om vervolgens met de honden 2 kilometer omhoog naar het Rozendaalse Veld te krabbelen. Trouwens, waar komt die parkeerplaats precies? Sneuvelt er een voetbalveld op de Pinkenberg of een stuk bos?

Van het PvdA, D66 en GroenLinks kunnen we dit soort grappen verwachten. Helaas ontpoppen het Rhedense CDA en de VVD zich hier als slappe meelopers. Op andere politieke partijen hoeven we ook niet te rekenen. Die huilen wel mee met de wolven in het bos.

Dit plan is niet in het belang van het overgrote deel van de Rhedense bevolking. Ik hoop daarom dat deze politieke kliek bij de komende gemeenteraadsverkiezingen eens flink op z’n donder krijgt.

Theo Kooijmans,

Velp