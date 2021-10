Ik vind: Posbank afgesloten

Een uitspraak van de cabaretier Wim Kan is: ‘Democratie is de wil van het volk. Elke dag lees ik in de krant wat ik nou weer wil.’

Nu zou ik dus willen dat de Posbank afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer. Het argument van wethouder Warmerdam is dat de toenemende verkeersdrukte grote gevolgen heeft voor het natuurgebied. Wat die gevolgen zijn, houdt de wethouder onder de pet, want anders zou hij moeten uitleggen wat de effecten zijn op planten en dieren en die zijn er niet.

Volgens de redenatie van de wethouder zou de A12 ook moeten worden afgesloten als het daar te druk wordt. Terecht merkt de wethouder op dat al sinds de jaren 80 over afsluiting gesproken wordt. In die tijd heeft in De Kampioen, het blad van de ANWB, een infaam artikel gestaan waarin onder meer stond: ‘hordes joelende toeristen jagen de schaapskudde in het prikkeldraad’.

Door voldoende protesten is toen het verbod niet doorgegaan. Maar Natuurmonumenten heeft wel geprobeerd de indruk te wekken dat de weg verboden was door de constructie: doorgaande weg verboden met borden maar via de parkeerplaats, 50 meter verderop, niet verboden.

Als Natuurmonumenten zou gaan beweren dat de dieren zo schrikken, herinner ik er aan dat bij de aanleg van het spoorwegnet in het begin van de 20e eeuw, de boeren massaal protesteerden tegen de aanleg. Zij beweerden dat de koeien zouden schrikken van de treinen en dat daardoor de melk zuur zou worden. Die boeren wisten, net als Natuurmonumenten nu, wat dieren denken.

Zorgt u dus dat de Posbank open blijft door massaal het lidmaatschap van Natuurmonumenten op te zeggen. Als dan bij Natuurmonumenten de fantasie weer wordt vervangen door gezond verstand, kunt u weer lid worden want zij doen ook hele goede dingen.

Jouke van Wijngaarden,

Ellecom