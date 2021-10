Ik vind: Politiek ter overname

In zijn (zoveelste) ingezonden brief ‘Politiek ter overname’ geeft Bruno de Vries in een langdradig betoog zijn visie op de politiek. Naar zijn mening moeten splinterpartijen zich opheffen omwille van de bestuurbaarheid van onze gemeente. Dat is overigens volkomen in tegenspraak met zijn grote politieke waardering voor raadslid Mame Douma, die vanuit de VVD in een nieuwe partij voor zichzelf begon.

Ik blijf even verre van de beschuldiging (overigens zonder enige onderbouwing) dat raadsleden uit splinterpartijen, zoals De Vries zegt, ‘opkomen voor het eigen belang’. Ik constateer gewoon dat elke partij opkomt voor het eigenbelang. Maar in de ogen van De Vries is de gevestigde orde veel beter in staat ons allen te besturen. Op die mening valt wel het één en ander af te dingen. Zien we op dit moment in Den Haag niet het tegenovergestelde, waar juist die gevestigde orde er niets van bakt en zich zou moeten schamen voor de uiterst trage formatie die echt niet in ons aller belang is. Spelen daar dan geen persoonlijke belangen? Gaat De Vries niet volkomen voorbij aan het feit dat die ‘splinterpartijen’ voortgekomen zijn uit onvrede over het gebrekkige functioneren van juist die gevestigde orde. Ons vertrouwen in de politiek is nog nooit zo laag geweest en dat is volkomen terecht De Vries heeft vanzelfsprekend recht op zijn mening, maar ik deel die niet omdat die gebaseerd is op lang achterhaalde omstandigheden en daarom absoluut niet meer van deze tijd is. Een pleidooi om zetelroof onmogelijk te maken was meer op zijn plaats geweest.

Henk Leentvaar,

Brummen