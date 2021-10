Ik vind: Met onwillige honden

De Rhedense gemeenteraad heeft gekozen voor een nieuw plan (scenario D) waarin de Posbank niet wordt afgesloten, waar de parkeerplaatsen op de Posbank bereikbaar blijven, maar waar een compleet rondje niet meer het hele jaar door mogelijk is. Van april tot en met oktober wordt de weg op de Posbank op drie punten afgesloten.

De reden voor het afwijzen van totale afsluiting lag in de gebrekkige onderbouwing van scenario C (‘het afsluitplan’), de snelheid waarmee het participatieproces er is doorgejast en de onomkeerbaarheid van totale afsluiting. De raad heeft gewoon tijd en ruimte nodig voor een gedegen onderzoek, nulmetingen, een pilot en evaluatie achteraf.

Scenario D viel niet goed bij de Coalitie Veluwezoom. Voorafgaand aan de raadsvergadering werden raadsleden agressief bejegend en geïntimideerd door leden van deze club. In plaats van een krachtige veroordeling door het college van B&W voor dit gedrag probeerde wethouder Haverkamp dit te bagatelliseren. Ook burgemeester Van Eert deed of zijn neus bloedde. Een verwerpelijke houding van deze gezagsdragers.

Haverkamp was het zacht uitgedrukt niet eens met amendement D. Hij probeerde op alle mogelijke manieren het voorstel onderuit te halen. In de dagen daarna deed hij dat in de media nog eens op volle kracht over.

Scenario D dient onverkort, zonder vooringenomenheid en vanuit een positieve houding, te worden uitgewerkt. Haverkamp zegt wel dat hij scenario D verder uitwerkt, maar daar is hij, gezien zijn opstelling, totaal ongeschikt voor. Je kunt op je vingers narekenen wat dit gaat opleveren. Immers, met onwillige honden is het kwaad hazen vangen.

Haverkamp zou de eer aan zichzelf moeten houden en aftreden. Maar dat is ie niet van plan. Dat belooft weinig goeds voor scenario D. Ik houd mijn hart vast.

Rhedense raadsleden, pas op, blijf scherp, laat je niet in de luren leggen!

Theo Kooijmans,

Velp