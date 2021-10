Ik vind: Groen

De woningnood is enorm, alleen al in onze regio moeten 100.000 extra woningen worden gebouwd. En om te verduurzamen, zullen er ook nog heel veel zonneparken en windmolens moeten komen. De grote vraag is waar dat moet gebeuren in een land dat overvol is.

Dat veel inwoners zich zorgen maken over het buitengebied is overduidelijk. Toen er in onze gemeente werd gesproken over duurzame energie regende het ingezonden brieven. Een veelgehoord geluid was bijvoorbeeld dat windmolens vooral op zee moeten komen.

Het zijn grote maatschappelijke problemen waar de politiek besluiten over moet nemen. Want inwoners in de kou laten staan zonder huis is geen optie. En het klimaatprobleem is echt en urgent.

Graag willen wij u attenderen op een belangrijke visie die in ontwikkeling is: de Verstedelijkingsstrategie van de ‘Groene Metropoolregio’. De gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen denken samen na over hoe de grote ruimtevragen allemaal moeten samenkomen.

De eerste versie ziet er veelbelovend uit. Het centrale vertrekpunt wordt in ieder geval de groene identiteit van de regio. Als een van de identiteitsdragers zal de gemeente Rheden logischerwijze een belangrijke opdracht en verantwoordelijkheid krijgen ten aanzien van natuur en landschap.

Wij zien met grote belangstelling uit naar de vervolgstappen die in regioverband worden gezet. Vanzelfsprekend zullen wij de belangen van onze gemeente hierin bewaken. Op 28 oktober zal het onderwerp worden besproken in de gemeenteraad.

Peter Paul Geelen

CDA gemeenteraad Rheden