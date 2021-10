Ik vind: Geachte wethouder Budel

Allereerst wil ik u van harte feliciteren met uw verkiezing tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Ik las met grote interesse de speerpunten van uw verkiezingscampagne. Met name de speerpunten ‘versterken van onze natuur’ en ‘Rheden promoveren tot dé fietsgemeente van Nederland’ trokken mijn aandacht. Want…ik heb namelijk ook begrepen dat het CDA Rheden-Rozendaal tegen de afsluiting is van het Nationaal Park Veluwezoom voor gemotoriseerd verkeer.

Als zowel de speerpunten als uw standpunt over het verkeer in het Nationaal Park juist zijn weergegeven, klopt er iets niet. Als u daadwerkelijk vindt dat gemotoriseerd verkeer door het Nationaal Park mag blijven rijden, gaat u uw speerpunten niet halen. De combinatie fietsers, motoren en auto’s maakt de Posbank onveilig. Geen goede reclame voor ‘Rheden: dé fietsgemeente van Nederland’.

Dan het speerpunt ‘versterken van de natuur’. Ik snap ook wel dat zo’n zinnetje lekker doet in een verkiezingscampagne. Ik zie het CDA-overleg over de speerpunten helemaal voor me. “Even denken: we doen al iets met woningen en met armoede bij kinderen. Wat zullen we nog meer doen? Moet wel iets zijn waar niemand tegen kan zijn. Ik weet iets! We doen iets met natuur. Ja! Da’s een goeie: natuur! Da’s hartstikke hot. Met klimaat en CO2-uitstoot enzo. Ja, maar wat zeggen we dan over de natuur? Nou, logisch! Dat we de natuur willen versterken. Oh ja, da’s een goeie. Prima, we zijn eruit”.

Maar geachte wethouder, als het CDA voor dit als speerpunt heeft gekozen, dan kunt u toch niet met droge ogen beweren dat het CDA tegen de afsluiting voor gemotoriseerd verkeer van een Nationaal Park is? Eén van de mooiste natuurgebieden van Nederland, een Natura2000-gebied. Daar horen auto’s en motoren niet thuis. Of is uw ‘natuur-speerpunt’ er echt eentje die het ‘lekker doet’ met het oog op de komende verkiezen en vindt u de natuur eigenlijk helemaal niet zo belangrijk? Als dat zo is, heb ik liever dat u dat gewoon zegt tegen uw kiezers. Lijkt me wel zo eerlijk.

Maar, het is nog niet te laat. Als het CDA de natuur écht wil verbeteren, dan kiest u op 19 oktober met de gehele CDA-fractie volmondig voor scenario C. De natuur zal u dankbaar zijn.

Met vriendelijke groet,

S. Pasman