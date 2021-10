Ik vind: Exclusieve gemeente?

Zoals inmiddels bekend heeft de het college van Rheden in samenwerking met Rozendaal en een aantal organisaties gekozen voor algehele afsluiting van de Posbank voor gemotoriseerd vervoer. Ouderen en mensen die slecht ter been zijn wordt een worst voorgehouden van busvervoer op drukke dagen. Dit zijn bijna altijd mensen die afhankelijk zijn van een auto en vaak op rustige momenten, doordeweeks, de Posbank in alle rust bezoeken.

Ik stel me nu even voor hoe dat zal gaan. Laten we zeggen dat er in het weekend 3 keer per dag een bus omhoog rijdt. Ouderen moeten zich dan verzamelen, instappen (hulp?) en in een volle bus naar boven. Daar kunnen ze dan in grote drukte wat drinken en moeten op tijd weer terug zijn voor de bus weer vertrekt. Comfortabel? Niet echt. Een leuk uitje op een rustige ochtend of middag wordt onmogelijk gemaakt en veel ouderen zullen afhaken en niet meer van de hei kunnen genieten.

De gemeente Rheden kiest daarmee niet voor inclusie, maar voor exclusie daar waar het ouderen aangaat. Is dit wat de gemeenteraad wil? Gaan partijen hiermee akkoord? Ik hoop dat de gemeenteraad hier een stokje voor steekt en ouderen tegemoet zal komen. Kies voor een andere variant (eenrichtingsverkeer of slagbomen) en als er dan per se een algehele afsluiting moet komen, laat die dan alleen voor het weekend gelden en niet voor rustige doordeweekse dagen.

Frits Starink

Velp