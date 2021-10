Ik vind: Bestemmingsplan Johanneshof

Ondanks hevig verzet uit de buurt zet het College van B en W door met de voornemens het bestemmingsplan Zutphensestraatweg 40 (De Johanneshof) in Dieren te wijzigen. Van de bestemming ‘wonen’ moet de bestemming ‘maatschappelijk 2’ worden gemaakt.

De buurt heeft hiertegen vele inhoudelijke en procedurele bezwaren en heeft deze, ook al bij een eerdere poging van het college deze bestemmingsplanwijziging tot stand te brengen, kenbaar gemaakt. Ook wordt melding gemaakt van contractbreuk.

Toch wordt doorgezet en wil het college de ontwikkelaar ter wille zijn. De buurt wordt hierbij volkomen genegeerd, hetgeen betekent dat er wederom een voorgenomen bouwplan een procedure gaat kennen die de nodige commotie en ellende gaat veroorzaken.

De hoop en verwachting van de buurt is dat de gekozen vertegenwoordigers in de gemeenteraad ontvankelijk zullen zijn voor de gemotiveerde argumenten van de buurt. Zien wij in de landelijke politiek een ook door de politiek zelf geconstateerde verwijdering tussen overheid en burger. Er wordt daar gesproken over het overbruggen van die kloof, door te zoeken naar overleg, begrip en kortere lijnen tussen burger en overheid. Daarbij is een van de mogelijkheden meer aandacht te hebben voor verdere decentralisatie van de besluitvorming. Dit betekent dat een gemeenteraad nadrukkelijker zal worden aangesproken op het overbruggen van die kloof tussen burger en overheid.

In het geval van de bestemmingsplanwijziging Zutphensestraatweg 40 rekent de buurt er op dat een uitvoerige toets zal worden gedaan op het door de Raad vastgestelde uitgangspunt van beleid dat burgers nadrukkelijker moeten worden betrokken bij het gemeentebeleid en dat uitvoering wordt gegeven aan afspraken in beleidsnota’s, waarin ook nadrukkelijk wordt gesproken over waarborgen naar burgers en buurt.

Dat sterkt de verwachting dat het college zal worden gecorrigeerd op haar voornemens en dat zal de inwoner weer motiveren straks in het voorjaar van 2022 gemotiveerd naar de stembus te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Jan Bouwman,

Dieren