Ik vind: Beste Raadsleden,

Ik richt me tot u alledrie, omdat u iets heeft geschreven in de Regiobode van 12/13 oktober over de ‘never ending story’ aangaande de Posbank.

Alledrie uw commentaren irriteerden mij in hoge mate, vandaar mijn reactie.

Normaliter bemoei je je als burger niet met gemeentepolitiek. Zolang de stoeptegels recht liggen en de lantaarnpalen het doen zal het wel best zijn. Men heeft wel wat anders te doen. Echter, sinds de windmolenfarce volg ik de gemeentelijke politiek en wel alleen op het onderwerp windmolens en Posbank.

Waarom de Posbank? Omdat ik een bewoner/aanwoner ben van de Schietbergseweg en Heuvenseweg. Ik woon daar nu +/- 30 jaar en heb veel machinaties van Natuurmonumenten en de gemeente meegemaakt. Sinds kort, na het verlies van vertrouwen in Natuurmonumenten en de politiek, volg ik de ontwikkelingen.

Als je de stukjes van Ggemeenteraadsleden leest, dan lach je normaliter als burger even hartelijk in jezelf en gaat weer verder. Maar nu, onvoorstelbaar hoe u in een al 40 jaar lopende discussie over de Posbank afsluiten of niet, denkt met algemeenheden weg te komen, schrikbarend.

De heer Frijlink heeft 0 visie op deze kwestie ( tussenoplossingen, welke dan?) vooruitschuiven maar. Best wel cynisch dat het CDA een foto van de hei op hun site heeft staan.

Mevr. Noorman, ook zo algemeen. ‘Geen uitsluiting door afsluiting’. Knap gevonden hoor.

Mevr. Jansen, ligt daar eindelijk een voorstel om ‘verbrandingsmotoren’ te verbieden, is het weer niet goed. Terwijl haar motto is: Als jij niks verandert, verandert er niks.

Mijn boodschap is: doe iets concreets. De kiezer is helemaal klaar met uw algemeenheden. Wellicht merkbaar in maart 2022.

Mijn idee: wat is er zo moeilijk aan om de Posbank dicht te gooien en elektrische busjes te laten rijden? Die kunnen ouderen (en jongeren) de Veluwe rondrijden en afzetten en oppikken waar zij willen.

Een duur parkeersysteem (mevr. Jansen GroenLinks) is dan niet nodig, de bereikbaarheid van de Posbank blijft voor iedereen (mevr. Noorman, PvdA) en de kosten van camerabewaking etc. (Hr Frijlink) zijn er dan ook niet.

Als ik dit als eenvoudige burger al kan bedenken, waarom kunnen de gemeentelijke politici dan niet tot iets komen? Zij weten meer dan ik. Zou hier meer aan de hand zijn, vraag je je dan af. Welke belangen spelen hier achter de schermen, geen idee.

Jeroen de Rijk

Rheden