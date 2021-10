Ik vind: Beheer Lage Linie

Dit schrijven is niet de eerste keer dat er aandacht wordt gevraagd betreffende het beheer van de Lage Linie te Doesburg. Een deel van de Lage Linie, tussen de Barend Ubbinkweg en Halve Maanweg is, voor zover mij bekend, qua beheer overgedragen aan de gemeente Doesburg met als doel dit deel beter toegankelijk te maken voor de Doesburger en de toerist te overtuigen van de bijzondere cultuurhistorische vesting, waarbij natuurlijk het natuurbeschermingsdoel niet zou worden vergeten.

Het zal ongetwijfeld de intentie van Staatsbosbeheer en de gemeente Doesburg zijn geweest om het beheer op de juiste wijze uit te voeren. Ik mag toch aannemen dat de talrijke vergaderuren voorafgaand aan de beheersoverdracht door Staatsbosbeheer en de gemeente Doesburg met een goed doordacht plan zouden zijn gekomen. Echter qua uitvoering blijkt dit niet het geval, juist het tegenover gestelde is een feit. In de praktijk blijkt dat beide partijen de eerste prijs hebben verdient in wanbeheer. Er is een woord dat de juiste weergaven is van dit beheer namelijk: schande!

De uitvoering van en controle op is nalatig en laat zien dat passie, inzicht en beheerskennis geheel ontbreekt. Het is dan ook in en in triest dat de eigenaar Staatsbosbeheer niet in staat is het vertrouwen dat hun gegeven is het beheer uit te voeren of laten uitvoeren zoals een goed beheerder betaamt.

Zowel Staatsbosbeheer als de gemeente Doesburg zou zich diep moeten schamen hoe zij in staat zijn de unieke vesting te onthouden

van het gewenste beheer. Wanneer krijgt deze parel de aandacht en beheer die het verdient? Alle uitgebrachte geldverslindende rapporten kunnen de prullenbak in. De tijd dat de handen uit de mouwen worden gestoken is aangebroken.

Frits van Wijngeeren

Bronckhorst