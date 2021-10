Ik vind: Afsluiting toegangsweg Rozendaalse veld

Al 26 jaar lopen wij dagelijks met onze honden op het Rozendaalse veld. Weer of geen weer. Voor onze honden is dit het hoogtepunt van de dag. Ik gun het ze zo, dat moment van vrijheid. Lekker kunnen rennen en spelen. Snuffelen waar je maar aan snuffelen wilt. Op je eigen tempo. Even niet beperkt worden in je bewegingsvrijheid.

Bijna dagelijks loopt hier een oudere mevrouw met haar hond. Ze kan niet ver lopen en zeker niet hard, zoekt steun bij haar wandelstok. Misschien loopt ze een kwartiertje. Ook zij gunt haar hond zijn moment van vrijheid. En dat kan ze nog op deze manier. Zo wil ik ook oud worden, tot hoge leeftijd iedere morgen even samen met mijn hond het bos in. Supergezond.

Onlangs werden we wakker geschud door het bericht dat er plannen zijn het Rozendaalse veld af te sluiten voor autoverkeer. Ik denk aan al die mensen die hierdoor benadeeld gaan worden. Mensen en honden. Mensen die samen met hun kleine kinderen de hond even lekker willen laten rennen. Mensen die oud zijn en misschien slecht ter been maar die toch willen blijven bewegen. Mensen die hun invalide moeder of partner meenemen om naar de bloeiende hei te gaan kijken. De hondenuitlaatservices die al die honden uitlaten die anders de hele dag thuis zitten. In deze tijd waarin beide partners een inkomen moeten hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

En ik denk aan die mevrouw met haar hondje. Bij afsluiting voor autoverkeer van de toegangsweg naar het Rozendaalse veld zal wandelen op de hei voor haar tot het verleden gaan horen. Voor mij geldt hetzelfde.Ik begrijp het niet, hier zijn toch ooit afspraken over gemaakt? In de schenkingsakte van 1917, waarin de Geërfden van Velp dit gebied aan de Gemeente Rheden schenken staat: ‘geschonken onroerende goederen moeten als openbaar, voor het publiek toegankelijk, wandelpark blijven bestaan en onderhouden worden’ en ‘de thans door het geschonkene loopende zandweg naar de achterheide moet ter breedte van minstens 20 meter als publieke weg blijven liggen; het openbaar verkeer daarover zal nimmer mogen worden belemmerd’.

Beste gemeente Rheden, gezien bovenstaande pleit ik voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Rozendaalse Veld. Voor iedereen en op welke manier dan ook.

Christine Kaiser,

Arnhem