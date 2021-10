Ik vind: Afsluiting Posbank: liever niet

Om met de deur in huis te vallen: ik ben tegen de afsluiting van de Posbank. Althans tegen het plan waarvoor gekozen dreigt te worden: volledige afsluiting van de Beekhuizenseweg en de Kluizenaarsweg voor gemotoriseerd verkeer zonder voorwaarden. Dat is ook niet de bedoeling; de gemeenteraad vindt dat het gebied bereikbaar moet blijven. Voor iedereen, maar met name voor ouderen en gehandicapten. Ik vind dat Natuurmonumenten zich daarvoor financieel garant moet stellen.

Eind jaren 80 van de vorige eeuw was afsluiting van de Beekhuizenseweg ook aan de orde, omdat het te druk zou worden. Dat plan wekte massaal protest op, vooral in het dorp Rheden. Ook het alternatief, sluiting van de parkeerplaatsen, ging om die reden niet door. Ouderen en gehandicapten zouden dan niet meer van het uitzicht over de heide kunnen genieten.

Nu is aan het argument ‘te druk’ een tweede toegevoegd: afsluiting zou ook nodig zijn voor natuurbescherming. Ik vind dat wel ver gaan. De Posbank is een toeristische trekpleister van landelijk belang. Bovendien wonen we in een verstedelijkt gebied. De recreatiedruk is dus hoog; zeker als we straks niet meer naar onze vakantiebestemming mogen vliegen vanwege het klimaat. Met afsluiting van de Beekhuizenseweg en de Kluizenaarsweg dwing je mensen te wandelen of te fietsen, als ze naar de Posbank of het Rozendaalse Veld willen. Zover mag het niet komen; ook gemotoriseerd verkeer moet via de bestaande toegangswegen het gebied in kunnen.

In het dorp Rheden gaan stemmen op om een pendelbus in te zetten als de afsluiting doorgaat. Ik vind dat die ook vanuit de andere drie dorpen moet rijden. Om te voorkomen dat de financiering roet in het eten gooit, moet Natuurmonumenten zich garant stellen. Dat lijkt mij een voorwaarde voor de medewerking van de gemeente Rheden.

Je kunt het gemotoriseerd verkeer ook in de hand houden zoals musea hun bezoek reguleren, door te werken met tijdsloten. Sluit de toegangen af met een poort die je kunt openen met een QR-code, te verkrijgen via internet. De kosten daarvan komen uiteraard voor rekening van Natuurmonumenten. Tegen de tijd dat het plan werkelijkheid wordt rijden we tenslotte allemaal elektrisch.

Tom Couwenhoven,

Velp