Ik vind: Afsluiten van de Posbank

De gemeente Rheden wil de Posbank afsluiten voor al het gemotoriseerd verkeer om de natuur te beschermen. Maar, hoe heeft het zo ver kunnen komen? Jaren geleden zijn er vele kleine parkeerplaatsen afgesloten en werd het verkeer steeds meer richting grote parkeerplaatsen geleid. Dit heeft geleid tot een onrustig verkeersbeeld. Massale parkeerplaatsen leiden tot chaos.

Daarnaast zijn er steeds meer grootschalige evenementen, wat tot een enorme toeloop van mensen leidt. Een voorbeeld: begin dit jaar wandelde ik op het pad van de Stikke Trui, dat vooral bekend is bij de inwoners van Rheden en Velp. Op het moment dat ik twee reeën zag, kwam er een horde hardlopers voorbij met honden, een zogenoemde canitrail. Aan de andere zijde van de Snippendaelseweg holde men weer naar boven. Het effect: de reeën vluchtten weg, plus het feit, dat men een tamelijk rustig pad bekend gaat maken bij mensen van buitenaf.

Ik vind, dat de gemeente en de natuurorganisaties de hand in eigen boezem moeten steken. Zij zijn zelf de grootste veroorzakers van de drukte. Maar ja, de Posbank is een verdienmodel geworden. Hou je van evenementen, word dan lid van Natuurmonumenten!

Als men het gebied ook doordeweeks gaat afsluiten, zal men vooral de inwoners van de gemeente Rheden duperen, met name de wandelaars. Is men het te doen om de natuur te beschermen, dan ook onmiddellijk stoppen met alle evenementen. Straks zijn er wandelplekken, waar men niet meer kan komen, omdat ze te ver weg liggen. Niet iedereen heeft de conditie voor een lange-afstandswandeling en heeft het voorrecht om aan de rand van het bos te wonen.

En dan heb ik nog een punt. Mensen, die op een e-bike fietsen, hebben veelal een pechabonnement. Als je pech hebt met je fiets, heb je dubbel pech, want de pechhulp kan je niet meer bereiken. Afhankelijk van waar je bent, kan dat een fikse wandeling worden naar de dichtstbijzijnde parkeerplaats of doorgaande weg.

Tot slot, ik pleit ervoor om de afsluiting te beperken tot het weekend, omdat er zich doordeweeks geen problemen voordoen.

Mw. D. Visser-Matser

Velp