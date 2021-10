HV Brummen wil starten met D-jeugd team

BRUMMEN – Handbalvereniging Brummen wil starten met een D-jeugd team. Dit zijn jongens en meisjes in de leeftijd van 11 en 12 jaar. Er wordt in dit team gemengd gespeeld. Wanneer er voldoende animo is, wordt in eerste instantie begonnen met trainen, waarschijnlijk op donderdag in sporthal De Bhoele in Eerbeek. Bij voldoende aanmeldingen – een team bestaat uit minimaal 8 kinderen – kan eventueel in januari gestart worden in de competitie. Jongens en meisjes die eens mee willen spelen, kunnen zich aanmelden via info@handbal-brummen.nl of voor meer informatie contact opnemen met het secretariaat via tel. 06-23701444.