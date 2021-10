Hulp bij CoronaCheck

EERBEEK / BRUMMEN – Wie hulp nodig heeft met de ConaCheck-app of een papieren CoronaCheck, kan daarvoor terecht bij de SWB en de bibliotheken in Brummen en Eerbeek. De CoronaCheck is nodig om bijvoorbeeld een restaurant, theater of bioscoop in te kunnen. Medewerkers van SWB en de Bibliotheek helpen inwoners van de gemeente Brummen met het installeren, printen of het beantwoorden van vragen over de CoronaCheck. Deze hulp is gratis. Neem voor de hulp de mobiele telefoon mee, BSN-nummer en de inloggegevens van de DigiD. In Eerbeek is er hulp bij CoronaCheck-vragen in de bibliotheek, elke maandag en vrijdag tussen 14.00 en 15.00 uur en in het Tjark Riks op dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur. In Brummen is er iedere donderdag en vrijdag tussen 14.00 en 15.00 uur hulp in de bibliotheek en elke woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur bij Plein Vijf. Bij zowel SWB als bij de Bibliotheek worden bezoekers persoonlijk geholpen en wordt er vertrouwelijk met de gegevens omgegaan.