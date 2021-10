HOB stopt met container oud papier

BRUMMEN – Harmonie Orkest Brummen (HOB) sluit de container voor oud papier. Deze stond al een aantal jaar op het terrein van Manege de IJsselruiters in Brummen. De overlast rondom de container is da afgelopen tijd flink toegenomen, met als dieptepunt de brandstichting in augustus. De muzikanten hebben daarom besloten te stoppen met de papierinzameling. Wie nog oud papier weg wil brengen, kan dit nog doen tot en met zondag 31 oktober. Vanaf 1 november is dit niet meer mogelijk.