DIEREN – Boswachter Walter de Wit en kunstenaar Gerrit van Middelkoop verzorgen donderdag 4 november in de biblioheek in Dieren een interessante avond waarin het Rhedens landschap centraal staat. Aan de hand van unieke filmbeelden, archiefmateriaal en verhalen nemen zij hun publiek mee op een reis door de tijd.

Gerrit van Middelkoop is kunstenaar, verteller en bedenker van bijzondere projecten en oprichter en eigenaar van expositieruimte en atelier de Dingenfabriek in Velp. Walter de Wit was ruim 25 jaar als boswachter in dienst bij Natuurmonumenten. Hij is daarnaast zeer geïnteresseerd in geschiedenis en kunst en verzorgt nu lezingen over natuur en natuurbehoud. Hun gezamenlijke programma heet ‘Het veranderende landschap van Rheden, vroeger, nu en de toekomst’.

Deze bijeenkomst is op donderdag 4 november van 19.30 tot 21.00 uur in de bibliotheek in Dieren. De entree bedraagt 7,50 euro of 5 euro voor leden van de bibliotheek. Houders van een plusabonnement hebben gratis toegang. Reserveren kan via tel. 0313-415476 of www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda.

De lezing vindt plaats in het kader van het themaprogramma duurzaamheid, waar de bibliotheek zich van oktober tot en met mei volgend jaar mee bezig houdt. Met dit programma wil de bibliotheek mensen inspireren en informeren.