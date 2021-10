ELLECOM – ‘Ik hark in Ellecom’ werkt ook dit najaar, samen met Ellecoms Belang en de gemeente Rheden, aan een schoon en natuurlijk Ellecom. Vanaf 20 oktober (week 42) plaatst de gemeente Rheden bladdepots op vijf plaatsen in Ellecom. Inwoners kunnen deze vullen met bladeren, de gemeente voert ze aan het einde van het bladseizoen af naar de recycling. In het voorjaar kunnen Ellecommers de compost daar mogelijk weer afhalen op de landelijke compostdag. De gemeente zet ook deze herfst bladblazers selectief in. Alleen daar waar overlast en onveiligheid kunnen ontstaan, verwijdert de gemeente het blad. Waar nodig helpt Ik Hark in Ellecom inwoners bladeren te harken. Daarnaast geeft de werkgroep advies waar blad kan blijven liggen als schuilplaats voor insecten en hoe je een eigen composthoop kunt maken.

Ellecoms Belang ondersteunt de actie met communicatie via website, Facebook en digitale Nieuwsbrief. De werkgroep Ik hark in Ellecom vroeg vorig jaar aandacht voor de nadelen van bladblazers met een opvallende campagne. Inwoners van Ellecom waren na de actie blij dat bladblazers minder werden gebruikt en dat er aandacht kwam voor natuurlijk tuinonderhoud. Er wordt nog gezocht naar mensen die willen helpen in de Harkbrigade. Zij gaan 1 à 2 uur per week harken in Ellecom bij mensen die dat zelf niet meer goed kunnen. Mensen die willen helpen of hulp willen kunnen terecht bij Henk de Jong via tel. 06-30829156 of mail naar jongsluy@hotmail.com. Meer informatie is te vinden op www.facebook.com/ikharkinellecom.