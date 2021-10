Halloween in Rheden

RHEDEN – Zondag 31 oktober wordt Halloween gevierd in Rheden. Kinderen (en hun ouders) kunnen dan tussen 18.00 en 20.00 uur individueel of in groepjes de deuren langs voor griezels en snoepjes. Het liefst natuurlijk in een mooi kostuum. Bewoners van adressen waar mag worden aangebeld, wordt gevraagd een pompoen voor het raam te zetten of een mooie raamschildering te maken. Wie wil meedoen aan de verkiezing tot ‘engste griezel’ moet sowieso even aanbellen bij dit raam in de Buurmeestersstraat. Meer informatie staat op de Facebookpagina Halloween in Rheden.