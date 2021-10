Griezelen in Eerbeeks Screampark

EERBEEK – Ze kwamen doodenge situaties tegen, zondag in het Weberbosje in Eerbeek, maar deze kinderen lieten zich niet zo snel bang maken. Tijdens de wandeling door het Screampark kwamen zij langs tientallen spannende, mooie en griezelige scènes. De organisatie van Halloween Eerbeek kon dit jaar geen Ride organiseren, maar heeft alles uit de kast getrokken voor een prachtig alternatief. Zo is er, naast deze wandelroute, ook het Skillspark, dat deelnemers met de mountainbike trotseren en een Skary Skelter Rally voor de jongere deelnemers. Ook de komende twee weekenden kan er nog volop gegriezeld worden in Eerbeek. Kijk voor data en aanmelding op www.halloweeneerbeek.nl.

Foto: Han Uenk