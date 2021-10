Gouden Dag voor gouden bruidsparen Doesburg

DOESBURG – Maar liefst 21 echtparen werden woensdag 20 oktober door burgemeester Loes van der Meijs van de gemeente Doesburg ontvangen in de Gasthuiskerk. Deze koppels waren in het voorbije jaar 50 jaar getrouwd en daarom uitgenodigd voor De Gouden Dag.

Presentator Frans Miggelbrink begon na het welkom van de burgemeester met een terugblik op 1970, het jaar dat de stellen in het huwelijksbootje stapten. Hij toonde de stellen beelden met hoogtepunten uit dat jaar, wat nostalgische gevoelens opriep. Als afsluiting was er een quiz over 1970, met als winnares mevrouw Modderkolk-Massen. De Doesburgse Gouden Dag was een feestelijke middag vol vermaak, ontmoeting en herinneringen.