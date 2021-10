Gewonden bij ernstig ongeluk op de Posbank

VELP – Dinsdagmiddag 26 oktober zijn twee personen gewond geraakt bij een ernstig eenzijdig ongeval op de Posbank. Rond 17.45 uur raakte een auto van de weg op de Beekhuizenseweg en belande op zijn kant in de berm. Een van de inzittenden kon zelfstandig het voertuig verlaten, de andere werd via het dakraam uit de auto gehaald. Een traumahelikopter landde in de omgeving om hulp te verlenen aan de gewonde persoon. De inzittenden werden naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek naar de toedracht, zij zullen hier de aankomende dagen nog mee bezig zijn. Of er alcohol of drugs in het spel is geweest is ook niet bekend.

Foto: Sarina Scheper/Persbureau Heitink