Gewonde bij botsing in Rheden

RHEDEN – Op de Oranjeweg in Rheden is vrijdagmiddag 22 oktober een bestuurder van een brommobiel gewond geraakt bij een botsing met een auto. Rond 15.00 uur gebeurde het ongeluk. De persoon sloeg met zijn brommobiel af richting de Arnhemseweg. Daarbij zag diegene een tegemoetkomende automobilist over het hoofd, met als botsing gevolg.

De bestuurder van het 45km-wagentje raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. De weg was enige tijd volledig afgesloten voor het verkeer. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.

Foto: Persbureau Heitink