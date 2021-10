Gewonde bij aanrijding op A348

ELLECOM – Bij een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenauto is dinsdagmiddag 12 oktober rond 14.15 uur één persoon gewond geraakt. Beide voertuigen reden vanaf de N317 de A348 op. De vrachtwagen reed op de linkerbaan en zag de auto op de rechter rijstrook over het hoofd. Bij het invoegen van de vrachtwagen raakten de twee voertuigen elkaar, waardoor de auto dwars voor de vrachtwagen kwam en richting de berm werd geduwd.

In de auto zaten drie personen, één daarvan raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De andere inzittenden en de bestuurder van zowel de auto als de vrachtauto kwamen met de schrik vrij. De voertuigen werden afgesleept door een bergingsbedrijf.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink